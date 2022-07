LaStampa : Scontro tra una barca a vela e un motoscafo all’Argentario: un morto e un disperso - Dome689 : Argentario, violento scontro tra due barche: un morto e diversi feriti. Si cerca un disperso - mummy53690440 : Argentario, scontro tra barche a Porto Ercole: un morto, sette feriti e un disperso - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: Scontro tra barche all'Argentario, un morto e un disperso. Coinvolte una barca a vela e un motoscafo, 4 persone in salvo… - Ilconservator : RT @iltirreno: + + Scontro tra imbarcazioni all'Argentario: ci sarebbero un morto e un disperso + + TUTTI GLI AGGIORNAMENTI: -

... al largo del Comune di Monte, in provincia di Grosseto. Secondo le prime ed ancora frammentarie notizie, la persona attualmente dispersa sarebbe finita in acqua dopo lotra la ...tra barche all', poco fuori da Porto Ercole. L' incidente in mare è avvenuto sabato pomeriggio e il primo bilancio, secondo quanto riportato da Maremma.it, è di un morto, sette ...Porto Ercole (Grosseto), 23 luglio 2022 - Incidente fra barche all'Argentario nel pomeriggio di sabato. Un'imbarcazione a motore e una a vela si sono scontrate nel tratto di mare proprio di fronte a P ...Al largo del comune di Monte Argentario, nelle acque di Porto Ercole, due imbarcazioni (dalle prime informazioni una a motore e una a vela) si sarebbero scontrate, causando il parziale ...