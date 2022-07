Zalaegerszegi-Milan domani in tv: orario e diretta streaming amichevole precampionato 2022 (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Milan è pronto a tornare in campo per la quarta amichevole estiva in vista del campionato 2022/2023. I rossoneri di Pioli, campioni d’Italia in carica, se la vedranno con gli ungheresi del Zalaegerszegi, che hanno chiuso l’ultima stagione all’ottavo posto nella massima serie. Appuntamento domani, sabato 23 luglio, alle ore 18.00 sul campo della ZTE Arena. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Sportitalia. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca e i video highlights al termine per non perdersi davvero nulla. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilè pronto a tornare in campo per la quartaestiva in vista del campionato/2023. I rossoneri di Pioli, campioni d’Italia in carica, se la vedranno con gli ungheresi del, che hanno chiuso l’ultima stagione all’ottavo posto nella massima serie. Appuntamento, sabato 23 luglio, alle ore 18.00 sul campo della ZTE Arena. La partita sarà visibile intv in chiaro su Sportitalia. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con unatestuale, la cronaca e i video highlights al termine per non perdersi davvero nulla. SportFace.

