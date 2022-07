Uno yacht di lusso ha preso fuoco davanti a Positano

(Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - Poco dopo le 10, nella rada dell'isolotto de 'Li Galli', a(Salerno) si è alzata nel cielo una densa colonna di fumo nero, per un incendio a bordo di un'imbarcazione, uno yacht diPershing. Non si conoscono le condizioni delle persone che si trovavano a bordo e che prima di abbandonare il natante, avvolto dalle fiamme, hanno richiesto l'intervento dei soccorsi. I militari della Guardia costiera sono impegnati nelle prime, complesse, operazioni di spegnimento.

AGI - Poco dopo le 10, nella rada dell'isolotto de 'Li Galli', a Positano (Salerno) si è alzata nel cielo una densa colonna di fumo nero, per un incendio a bordo di un'imbarcazione, uno yacht di lusso di Pershing. Non si conoscono le condizioni delle persone che si trovavano a bordo e che prima di abbandonare il natante, avvolto dalle fiamme, hanno richiesto l'intervento dei ...