TikTok lancia i suoi nuovi strumenti per sottotitoli e traduzioni

(Di venerdì 22 luglio 2022) Una buona notizia per gli utenti di. Da ora in poi non sarà più necessario aspettare che una star del social abiliti iprima di poterli utilizzare. Come parte di una serie di aggiornamenti, la piattaforma ha, infatti, aggiunto didascalie generate automaticamente, che si potranno attivare per qualsiasi video. Questo aiuterà gli utenti con problemi di udito, ma anche coloro che non vogliono perdersi nemmeno una parola del video che stanno guardando. LEGGI ANCHE >Boomer siete avvertiti: Facebook vuole diventare come Tik Tokora consente di attivare iper qualsiasi video A riportare la notizia è engadget. Il social network ha anche aggiuntoper le didascalie e text stickers. E se non si è sicuri di cosa sta succedendo, sono disponibili anche le ...

