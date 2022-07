Scherma, Italia argento ai Mondiali nella spada! Gli azzurri lottano a viso aperto con la Francia (Di venerdì 22 luglio 2022) Un’Italia coraggiosa lotta ad armi pari contro la corazzata della Francia e conquista un lusinghiero argento nella spada a squadre ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento ad Il Cairo (Egitto). Federico Vismara, Andrea Santarelli, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini si sono arresi nell’atto conclusivo per 45-42, riportando il Bel Paese sul podio in questa competizione a distanza di ben 15 anni. I transalpini si sono presi la rivincita della recente semifinale europea, quando gli azzurri prevalsero al minuto supplementare grazie ad una stoccata di Di Veroli, prima di laurearsi campioni continentali nella finalissima contro Israele. La Francia, in questo momento, è di gran lunga la miglior squadra al mondo di spada: non è un caso ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Un’coraggiosa lotta ad armi pari contro la corazzata dellae conquista un lusinghierospada a squadre aidiin corso di svolgimento ad Il Cairo (Egitto). Federico Vismara, Andrea Santarelli, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini si sono arresi nell’atto conclusivo per 45-42, riportando il Bel Paese sul podio in questa competizione a distanza di ben 15 anni. I transalpini si sono presi la rivincita della recente semifinale europea, quando gliprevalsero al minuto supplementare grazie ad una stoccata di Di Veroli, prima di laurearsi campioni continentalifinalissima contro Israele. La, in questo momento, è di gran lunga la miglior squadra al mondo di spada: non è un caso ...

LiaCapizzi : Ecco l' ORO che all'Italia della scherma mancava da 4 anni. Le azzurre del fioretto sul tetto del mondo: Arianna Er… - SkySport : ULTIM'ORA SCHERMA MONDIALI, ORO ITALIA NEL FIORETTO A SQUADRE FEMMINILE PRIMO ORO AZZURRO, SCONFITTI GLI USA PER 45… - RaiNews : Primo oro per l'Italia ai Mondiali di scherma: Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo s… - ONDANEWSweb : Mondiali di scherma. L’Italia è medaglia d’oro, nel quartetto di fioretto anche la potentina Francesca Palumbo… - RaiNews : Mondiali di scherma, l'Italia vince la medaglia d'argento nella spada a squadre maschile: sconfitta in finale dalla… -