Samsung Galaxy Z Flip 4: ecco i possibili prezzi in Europa (Di venerdì 22 luglio 2022) La presentazione del Samsung Galaxy Z Flip 4 è molto vicina, tanto da riuscire perfino a conoscere i possibili prezzi europei che il colosso di Seul dovrebbe applicargli. Stando a quanto riportato da ‘pricebaba.com‘, il Samsung Galaxy Z Flip 4 potrebbe avere un prezzo di partenza di 1080 euro, per il modello con 128GB di storage interno, di 1160 per quello da 256GB ed, infine, 1280 euro per la versione con taglio da 512GB. Pensate che l’anno scorso il Samsung Galaxy Z Flip 3 da 128GB è stato venduto in Italia al prezzo di 1099 euro, e che il modello con 256GB è costato all’esordio 1149 euro. Le cifre di cui sopra valide per il Samsung Galaxy Z Flip ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) La presentazione del4 è molto vicina, tanto da riuscire perfino a conoscere ieuropei che il colosso di Seul dovrebbe applicargli. Stando a quanto riportato da ‘pricebaba.com‘, il4 potrebbe avere un prezzo di partenza di 1080 euro, per il modello con 128GB di storage interno, di 1160 per quello da 256GB ed, infine, 1280 euro per la versione con taglio da 512GB. Pensate che l’anno scorso il3 da 128GB è stato venduto in Italia al prezzo di 1099 euro, e che il modello con 256GB è costato all’esordio 1149 euro. Le cifre di cui sopra valide per il...

