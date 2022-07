Renzi e il retroscena sulla caduta del governo | “Franceschini e Speranza volevano fare un Conte ter guidato da Draghi”

(Di venerdì 22 luglio 2022) “, a un certo punto, hanno esagerato. Quando hanno visto, la mattina, che Salvini non avrebbe votato la fiducia, hanno presoda parte e gli hanno detto: ‘È il tuo momento’. In praticaconvincerlo a votare la fiducia perunter a guida Mario“. A parlare è Matteo, che dal palco di Manduria, intervistato da Bruno Vespa, ha svelato undella crisi (e della) di. Il ministro della Cultura, Dario, ha smentito però la ricostruzione fatta dal leader di Italia viva. Video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

