Ora Letta fa l’offeso con Conte | “Difficile ricomporre con i 5 stelle”

Roma, 22 lug – Enrico Letta e Giuseppe Conte, nemici amici ma, forse, soprattutto al secondo dei due ruoli non saprebbero come rinunciare, in vista delle elezioni in programma a fine settembre. Letta attacca Conte e il Movimento Ciò che rimane del Movimento 5 stelle viene preso di mira dopo il "non voto" dell'altro ieri. Ed è Enrico Letta ad essere energicamente polemico contro Conte e i suoi. Il segretario del Pd è molto duro con i grillini, al punto da ritenere che "evidentemente la differenza che si è creata in modo così evidente lascia un segno e difficilmente sarà ricomposto, il gesto di mercoledì e quello accaduto in questi giorni è sostanza, non è un fatto semplice di forma". Letta, ripreso dall'Ansa, ritiene che "con i tre partiti che hanno ...

