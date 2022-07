One-Punch Man: Starnuto Serio e fine dello scontro con Garou (Di venerdì 22 luglio 2022) L’ultimo capitolo di One-Punch Man vede Saitama sfoggiare tecniche sempre più assurde, portando a termine lo scontro contro Cosmic Garou e la saga dell’associazione mostri Serious Sneeze, un peto per viaggiare da Giove alla Terra, e un pugno che viaggia attraverso il tempo. Il nuovo capitolo del One-Punch Man di Murata, il 168, raggiunge nuove vette di comica follia. Siamo arrivati all’atto finale dello scontro tra il nostro eroe e Garou, in versione Cosmic grazie al potere conferitogli dal misterioso God. A sua volta, il combattimento rappresenta il culmine della saga dell’associazione mostri, la quale ha visto entrare in gioco i pesi massimi di entrambi gli schieramenti. Infatti, se per i mostri si sono battuti il re Orochi e Platinum Sperm, per ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 22 luglio 2022) L’ultimo capitolo di One-Man vede Saitama sfoggiare tecniche sempre più assurde, portando a termine locontro Cosmice la saga dell’associazione mostrius Sneeze, un peto per viaggiare da Giove alla Terra, e un pugno che viaggia attraverso il tempo. Il nuovo capitolo del One-Man di Murata, il 168, raggiunge nuove vette di comica follia. Siamo arrivati all’atto finaletra il nostro eroe e, in versione Cosmic grazie al potere conferitogli dal misterioso God. A sua volta, il combattimento rappresenta il culmine della saga dell’associazione mostri, la quale ha visto entrare in gioco i pesi massimi di entrambi gli schieramenti. Infatti, se per i mostri si sono battuti il re Orochi e Platinum Sperm, per ...

