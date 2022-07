“Non volevo mollare”: l’imbarazzante uscita di scena di Draghi (Di venerdì 22 luglio 2022) 00:00 Buongiorno ai commensali, stasera vi aspetto a Rapallo. 00:55 Mario Draghi parla al Corriere della Sera, ma lo fa nascondendosi: nessuna intervista, qualche virgolettato a lui attribuito. “Non sono stanco, non volevo mollare, il Draghi bis non sarebbe durato un giorno”. uscita di scena non certo grandiosa. 04:50 Di Maio annuncia che l’agenda del suo partito (che non esiste!) è quella di Draghi. Comiche vere! 06:30 Draghi deve la sua carriera a Berlusconi, ma questo non lo dice nessuno. Il Cav ignora, giustamente, di Brunetta e Gelmini (la Carfagna è sempre la più cinica di tutti, si fa desiderare). 12:05 Si vota il 25 settembre, Tremonti se la prende col discorso di Draghi. 12:57 Letta ovviamente in campagna elettorale: anche ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 22 luglio 2022) 00:00 Buongiorno ai commensali, stasera vi aspetto a Rapallo. 00:55 Marioparla al Corriere della Sera, ma lo fa nascondendosi: nessuna intervista, qualche virgolettato a lui attribuito. “Non sono stanco, non, ilbis non sarebbe durato un giorno”.dinon certo grandiosa. 04:50 Di Maio annuncia che l’agenda del suo partito (che non esiste!) è quella di. Comiche vere! 06:30deve la sua carriera a Berlusconi, ma questo non lo dice nessuno. Il Cav ignora, giustamente, di Brunetta e Gelmini (la Carfagna è sempre la più cinica di tutti, si fa desiderare). 12:05 Si vota il 25 settembre, Tremonti se la prende col discorso di. 12:57 Letta ovviamente in campagna elettorale: anche ...

