(Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Milano, 22/07/2022 – C’è aria di rinnovamento in casa.it. Il rilevamentoda parteGFGSRL dDevaConnection, infatti, porta un’aria di rinnovamentoa tante idee innovative e un’attività giornalistica che vuole unadel portale di informazione svolta in modo: professionale, puntuale e attento. L’acquisizione di.it da parteGFGSRL ha portato la società fin da subito a studiare un piano di rinnovamentoal fine di riuscire a creare un portale dedicato all’informazione a 360° libera e ...

E' di qualche mese fa la notizia dell' acquisizione da parte di GFG Powerweb S.r.l della testata NanoPress.it, che ora sarà oggetto di un completo restyling. Con l'acquisizione di NanoPress.it da DevaConnection, GFG Powerweb ha come obiettivo la gestione di un portale che offre informazione a 360°. Nanopress.it la storica testata rinnovata grazie alla nuova gestione della GFG POWERWEB SRL Milano, 22/07/2022 - C'è aria di rinnovamento in casa della storica testata NanoPress.it. Il rilevamento della testata da parte della GFG POWERWEB SRL porta un'aria di rinnovamento, tante idee innovative e un'attività giornalistica professionale, puntuale e attenta.