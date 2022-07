(Di venerdì 22 luglio 2022) Due 200 così, nel giro di un quarto d'ora, non si erano proprio mai visti. Prima le donne, con la giamaicana Sherickad'oro in 21'45, seconda prestazione mondiale all - time, a 11/100 dal ...

Prima le donne, con la giamaicana Sherickad'oro in 21'45, seconda prestazione mondiale all ... Poi gli uomini, con lo statunitense Noaha divorare la pista in 19'31, terzo tempo di sempre,...ha preceduto sul podio i connazionali Kennet Bednarek ed Eerrion Knighton, arrivati ... la medaglia d'oro è andata al collo di una stratosferica Sherickache si è imposta con un tempo di ... Lyles e Jackson, 200 capolavoro! Ingebrigtsen ci riprova nei 5000 Eugene (Stati Uniti), 22 luglio 2022 – I piatti forti della settima giornata dei Mondiali di atletica a Eugene, in Oregon, erano senza dubbio le finali maschili e femminili dei 200 metri. A trionfare ...A Eugene (Oregon, USA) è andata in scena la settima giornata dei Mondiali 2022 di atletica leggera. L'Italia festeggia la finale del salto triplo raggiunta da Emmanuel Ihemeje e Andrea Dallavalle, men ...