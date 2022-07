Libere 2 Gp Francia: Sainz è devastante (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo il miglior tempo di Charles Leclerc nelle prove Libere 1, il secondo turno di Libere 2 del Gp di Francia continua a colorarsi di rosso. Il vincitore stavolta è Carlos Sainz a segnare la miglior prestazione di giornata, fermando i cronometri sul tempo di 1:32.527, con un decimo di vantaggio sul compagno di scuderia. Max Verstappen invece è terzo ma rallentato dal sottosterzo molto evidente soprattutto nelle prove a basso carico di benzina, e paga oltre mezzo secondo di gap dal leader. Gp Francia Libere 1: Leclerc comanda la gara Libere 2 Gp Francia: i miglioramenti delle Ferrari Lo annuncia da diverse settimane e sembra che stia raggiungendo il suo livello migliore. Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo nelle Prove ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo il miglior tempo di Charles Leclerc nelle prove1, il secondo turno di2 del Gp dicontinua a colorarsi di rosso. Il vincitore stavolta è Carlosa segnare la miglior prestazione di giornata, fermando i cronometri sul tempo di 1:32.527, con un decimo di vantaggio sul compagno di scuderia. Max Verstappen invece è terzo ma rallentato dal sottosterzo molto evidente soprattutto nelle prove a basso carico di benzina, e paga oltre mezzo secondo di gap dal leader. Gp1: Leclerc comanda la gara2 Gp: i miglioramenti delle Ferrari Lo annuncia da diverse settimane e sembra che stia raggiungendo il suo livello migliore. Carlosha ottenuto il miglior tempo nelle Prove ...

