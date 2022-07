La caduta del governo Draghi | tanti progetti a rischio al Sud | l?Alta velocità in frenata

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il sorvegliato speciale rimane il Pnrr. O quello che ne sarà dopo ladel. È soprattutto qui che il Mezzogiorno rischia di più per via delle elezioni...

Panorama della Sanità

Ribadisce che la colpa dellagoverno è di un Draghi "stanco". Promette pensioni da mille euro , un milione di alberi. Lascia filtrare l'intenzione di candidarsi al Senato , forse sperando ...Vorrei che li passassimo a spiegare ai cittadini cosa abbiamo perso con ladi Draghi e cosa ... Eppure il disegno originarioPd, quello di Veltroni, era un altro: costruire un progetto e ... Caduta del Governo, Smi: Non lasciare soli cittadini e medici Il sorvegliato speciale rimane il Pnrr. O quello che ne sarà dopo la caduta del governo Draghi. È soprattutto qui che il Mezzogiorno rischia di più per via delle ...Il progetto del Centro è destinato a fallire per le prossime elezioni in programma il 25 settembre. A sentenziarlo è Vittorio Sgarbi, ...