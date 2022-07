Juve | la 'bugia bianca' di Arrivabene su Morata

(Di venerdì 22 luglio 2022) Lantus sta ancora cercando di trovare un accordo con Alvaroper il ritorno in bianconero dello spagnolo non riscattato dall'Atletico...

MalcomJ66806952 : Fino a quando ci sarà questa gente a fare giornalismo la cultura sportiva in Italia non potrà mai attecchire. - Fprime86 : RT @cmdotcom: '#Bremer mai alla #Juventus'. #Torino, la grande bugia - infoitsport : 'Bremer mai alla Juve'. Toro, la grande bugia - infoitsport : 'Bremer mai alla Juve'. Toro, la grande bugia - ZonaBianconeri : RT @ParliamoDiNews: `Bremer mai alla Juve`. Toro, la grande bugia | Primapagina | -

Calciomercato Juventus, ladi Arrivabene: prima offerta già spedita. Una delle prime buone norme di educazione che vengono insegnate è quella di non dover dire bugie ma, si sa, durante questo periodo dell''anno calcistico'...41 Per la serie dichiarazioni invecchiate malissimo: ' Bremer allaUn giocatore che ha indossato la maglia granata come ha fatto lui in questi anni, con grandissima professionalità, posso dire che farà scelte diverse. Posso dirlo senza ombra di dubbio '. Ero il ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Calciomercato Juventus, le bugie hanno le gambe corte, e lo sa bene Arrivabene la cui menzogna è stata smascherata dal giornale.