“Io con un altro…”. Vendetta dell’ex moglie del vip. Lui la lascia, lei confessa le sue cose (Di venerdì 22 luglio 2022) È durata davvero poco l’avventura all’Isola dei Famosi per Marco Melandri, ex pilota di MotoGP. Eppure è bastato poco al pubblico per affezionarsi a lui e per riconoscere la sensibilità con cui ha saputo riconoscere i suoi errori e rivedere il rapporto con Manuela Raffaetà. Dopo il suo sbarco su Playa Palapa, l’ex motociclista – nella puntata del 29 marzo – aveva confidato le difficoltà emerse nel rapporto di coppia, che avevano poi portato a un profondo allontanamento. “Per il bene della nostra bimba era meglio fermarci e stare in case diverse”, aveva raccontato Melandri, che tornando su quel periodo aveva confermato la relazione con un’altra ragazza. “Poi ho notato che nostra figlia non era più così brillante e abbiamo ripreso a vederci, a vivere del tempo insieme. Da lì siamo ripartiti più forte che mai”. Parole che avevano commosso la stessa Manuela. Marco Melandri ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) È durata davvero poco l’avventura all’Isola dei Famosi per Marco Melandri, ex pilota di MotoGP. Eppure è bastato poco al pubblico per affezionarsi a lui e per riconoscere la sensibilità con cui ha saputo riconoscere i suoi errori e rivedere il rapporto con Manuela Raffaetà. Dopo il suo sbarco su Playa Palapa, l’ex motociclista – nella puntata del 29 marzo – aveva confidato le difficoltà emerse nel rapporto di coppia, che avevano poi portato a un profondo allontanamento. “Per il bene della nostra bimba era meglio fermarci e stare in case diverse”, aveva raccontato Melandri, che tornando su quel periodo aveva confermato la relazione con un’altra ragazza. “Poi ho notato che nostra figlia non era più così brillante e abbiamo ripreso a vederci, a vivere del tempo insieme. Da lì siamo ripartiti più forte che mai”. Parole che avevano commosso la stessa Manuela. Marco Melandri ex ...

dellorco85 : 'Il Reddito di cittadinanza è una cosa buona, ma se non funziona e' cattiva'. Ognuno ha la sua idea. Ma con una fr… - IlContiAndrea : Se da un lato c’è chi insulta o minaccia i fan, dall’altro (per fortuna) c’è chi sa come porsi con loro, anche se n… - CarloCalenda : La Lega interviene dicendo “come si fa a governare con chi non vuole i rigassificatori'. La Lega cinque giorni fa h… - Vijk1962 : @Apprezzolagente @StefanoMarine10 @OGiannino @micheleboldrin @ilfoglio_it Con me sfondi una porta aperta, ma si parlava d'altro. - Platinunm : @GuidoCrosetto Glielo dica all'alleato lacchè del suo partito che parla di 1000 € per le pensioni, ripetendo, in al… -

Saman Abbas, corpo mai trovato/ "Resta una priorità", ma ultimo tentativo nei pozzi ... 'Incessante è stato ed è lo sforzo investigativo profuso, che ha consentito, tra l'altro, la ... bensì di un intenso lavoro condotto dalle forze di polizia, con il sostegno dell'autorità giudiziaria e ... Volo cancellato, la compagnia mette bimba di 13 mesi su un altro aereo e senza i genitori di È successo a una coppia australiana in viaggio in Europa con la figlia. Un errore di comunicazione di due compagnie (Klm e Qantas) ha bloccato i turisti a Roma Un errore tra i sistemi di prenotazione di due compagnie aeree ha rovinato gli ultimi giorni di ... Fortementein.com ... 'Incessante è stato ed è lo sforzo investigativo profuso, che ha consentito, tra l', la ... bensì di un intenso lavoro condotto dalle forze di polizia,il sostegno dell'autorità giudiziaria e ...di È successo a una coppia australiana in viaggio in Europala figlia. Un errore di comunicazione di due compagnie (Klm e Qantas) ha bloccato i turisti a Roma Un errore tra i sistemi di prenotazione di due compagnie aeree ha rovinato gli ultimi giorni di ... Francesco Totti a letto con un'altra, Ilary nel dimenticatoio Incredibile, proprio lei