In India saranno reintrodotti i ghepardi (Di venerdì 22 luglio 2022) Questa specie si era estinta nel paese negli anni Cinquanta: ad agosto arriveranno otto esemplari dalla Namibia Leggi su ilpost (Di venerdì 22 luglio 2022) Questa specie si era estinta nel paese negli anni Cinquanta: ad agosto arriveranno otto esemplari dalla Namibia

