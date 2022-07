Governo: Tajani, il killer è il Pd con il suo campo largo (Di venerdì 22 luglio 2022) "Il killer del Governo è il Pd con il suo campo largo e con la sua ossessiva voglia di continuare la spartizione del potere con il M5S. Inutile che si innervosisca per il sostegno del Partito Popolare ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) "Ildelè il Pd con il suoe con la sua ossessiva voglia di continuare la spartizione del potere con il M5S. Inutile che si innervosisca per il sostegno del Partito Popolare ...

GiovaQuez : 'Come spiegherà al parlamento europeo l'aver cacciato Draghi per un centrodestra al governo probabilmente a guida M… - Antonio_Tajani : .@EnricoLetta invece di preoccuparsi di @forza_italia , faccia mea culpa perché il suo progetto di campo largo ha p… - Antonio_Tajani : Il killer del governo è il Pd con il suo campo largo e con la sua ossessiva voglia di continuare la spartizione del… - PaolaBarbero9 : RT @Pinucci63757977: Altro squallido personaggio collegato alla fine del governo #Draghi è Tajani, già presidente del parlamento europeo pe… - steveleschat54 : @Controcorrentv @Antonio_Tajani E poi voi chi cazzo siete a dire chi deve stare al governo oppure no voi siete esti… -