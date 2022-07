“Fuori Giuseppe Brindisi”. Zona Bianca, al suo posto un altro conduttore amato dal pubblico (Di venerdì 22 luglio 2022) Zona Bianca è il programma che va in onda su Rete4 e approfondisce i temi politici e d’attualità: è realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Alla conduzione c’è il giornalista Giuseppe Brindisi. Viene trasmesso dal 7 aprile 2021 e nasce per sostituire sia CR4 – La Repubblica delle Donne con la conduzione di Piero Chiambretti e sia gli speciali di Stasera Italia con la conduzione di Barbara Palombelli. Poco dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, il conduttore Giuseppe Brindisi riuscì a intervistare il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov. Un’occasione nella quale il giornalista aveva attirato non poche critiche e per difenderlo era sceso in campo il direttore generale di Mediaset Mauro Crippa: che ha definito “falsi storici” e “follie allo stato puro” ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 luglio 2022)è il programma che va in onda su Rete4 e approfondisce i temi politici e d’attualità: è realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Alla conduzione c’è il giornalista. Viene trasmesso dal 7 aprile 2021 e nasce per sostituire sia CR4 – La Repubblica delle Donne con la conduzione di Piero Chiambretti e sia gli speciali di Stasera Italia con la conduzione di Barbara Palombelli. Poco dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ilriuscì a intervistare il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov. Un’occasione nella quale il giornalista aveva attirato non poche critiche e per difenderlo era sceso in campo il direttore generale di Mediaset Mauro Crippa: che ha definito “falsi storici” e “follie allo stato puro” ...

