Fiume Serio: è moria di pesci

Seriate. Visto dal ponte di Seriate, più che un Fiume pare una palude. E al desolante spettacolo offerto dalla siccità, se ne aggiunge ora un altro: quello della moria di pesci. "Sono giornate difficilissime – commentano dall'Associazione Pescatori di Bergamo -. I nostri volontari stanno facendo il possibile per salvare i pesci dei fiumi orobici". Mostrano alcune foto scattate durante un'ispezione lungo l'asta del Fiume, ma sui social se ne trovano ormai ovunque. Il problema, è che per ogni foto sono decine i pesci senza vita immobili in superficie. "Dopo 100 giorni di siccità, ecco quel che resta del nostro bel Fiume Serio – ha commentato il sindaco Cristian Vezzoli -. Poca acqua salmastra, un gruppetto di anatre in una pozza di acqua verdastra e ...

