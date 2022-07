Fa 120 km per restituire il portafoglio a Neuer, il portiere gli regala una maglietta. “Una presa in giro” (Di venerdì 22 luglio 2022) Un tassista trova il portafoglio di Manuel Neuer mentre sta ripulendo la sua auto. Dentro ci sono i documenti del portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, che poco prima aveva usufruito di una corsa da Odeonsplatz, una piazza centrale di Monaco. Il tassista finisce il turno e decide di restituire il portafogli: dentro ci sono 800 euro in contanti e due carte di credito, oltre ai documenti personali. Per farlo deve guidare per circa 120 chilometri. Due settimane dopo arriva la ricompensa: una maglia del Bayern Monaco. La vicenda, che risale a qualche settimane fa, è stata svelata dallo stesso tassista che ha sfogato la sua rabbia ai microfoni di Sky Sport.de: “Al termine del turno mi sono recato all’appartamento dove l’avevo accompagnato, ma non c’era nessuno. Non era nemmeno all’indirizzo riportato sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Un tassista trova ildi Manuelmentre sta ripulendo la sua auto. Dentro ci sono i documenti deldel Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, che poco prima aveva usufruito di una corsa da Odeonsplatz, una piazza centrale di Monaco. Il tassista finisce il turno e decide diil portafogli: dentro ci sono 800 euro in contanti e due carte di credito, oltre ai documenti personali. Per farlo deve guidare per circa 120 chilometri. Due settimane dopo arriva la ricompensa: una maglia del Bayern Monaco. La vicenda, che risale a qualche settimane fa, è stata svelata dallo stesso tassista che ha sfogato la sua rabbia ai microfoni di Sky Sport.de: “Al termine del turno mi sono recato all’appartamento dove l’avevo accompagnato, ma non c’era nessuno. Non era nemmeno all’indirizzo riportato sul ...

