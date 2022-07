Doppietta Ferrari nelle libere in Francia | ma sul passo gara la Red Bull è minacciosa

(Di venerdì 22 luglio 2022) E’provedel Gp didi F1, ma non è tutto oro quel che luccica. LeclercFP1, SainzFP2, con tanto die rivali da mezzo secondo in giù, sembra un inizio meraviglioso di weekend al Paul Ricard, e infatti lo è, ma occhio a dare tutto per scontato. Intanto, perché con tutta probabilità lo spagnolo, che ha fatto registrare il crono più veloce di giornata durante le seconde, dovrà partire dal fondo della griglia perché cambierà power unit. Se non lo farà, perderà comunque dieci posizioni rispetto alle qualifiche e così sarà unatutta in rimonta. Così, il monegasco dovrà lottare contro le due punte Red, con Verstappen nervosissimo ...

Carlos Sainz è il più veloce al termine delle prove libere 2 del GP di Francia 2022 a Le Castellet, dodicesimo appuntamento del Mondiale della Formula 1.in queste FP2 in cui emerge l'ottima velocità del Cavallino nella simulazione qualifica (lo spagnolo in 1.32.527 davanti di un decimo rispetto al monegasco), in cui sembra in ...... vinto dal sim - driver della Red Bull, Jarno Opmeer, i giovanissimi piloti dellavogliono ... viterbese vincitore della stagione 2019, e Brendon Leigh, britannico che fecenel 2017 e ...E’ doppietta Ferrari nelle prove libere del Gp di Francia di F1, ma non è tutto oro quel che luccica. Leclerc nelle FP1, Sainz nelle FP2, con tanto di doppietta e rivali da mezzo secondo in giù, ...GP Francia, FP2: doppietta rossa; la Red Bull c'è. Le due Ferrari fanno segnare i due tempi più veloci del pomeriggio. Terzo Verstappen ...