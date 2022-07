Covid, 4 regioni a rischio alto. Scende l’indice Rt, aumenta l’occupazione delle terapie intensive – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 22 luglio 2022) I casi di contagio da Coronavirus, rilevati con l’attività di tracciamento dei contatti, risultano stabili rispetto alla settimana precedente. La percentuale resta all’11%. Quella dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi è invece in lieve aumento (40,5% contro 39%). A diminuire leggermente è quella dei contagi rilevati con l’attività di screening che Scende al 48% rispetto al 50% della settimana scorsa. In aumento è il tasso di occupazione negli ospedali, sia nei reparti di rianimazione che in quelli ordinari. Scende l’indice Rt medio. È quanto viene riferito nei dati del monitoraggio settimanale sulla pandemia dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute. Il rischio di contagio Sul fronte del pericolosità a causa dei contagi, il monitoraggio ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) I casi di contagio da Coronavirus, rilevati con l’attività di tracciamento dei contatti, risultano stabili rispetto alla settimana precedente. La percentuale resta all’11%. Quella dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi è invece in lieve aumento (40,5% contro 39%). A diminuire leggermente è quella dei contagi rilevati con l’attività di screening cheal 48% rispetto al 50% della settimana scorsa. In aumento è il tasso di occupazione negli ospedali, sia nei reparti di rianimazione che in quelli ordinari.Rt medio. È quanto viene riferito nei dati delsettimanale sulla pandemia dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute. Ildi contagio Sul fronte del pericolosità a causa dei contagi, il...

