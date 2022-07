Bob Beamon | «L’atletica è una meraviglia ma arriva a pochi Gli atleti non si svelano veramente»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 luglio 2022) Su La Stampa un’intervista a Bob. Ai Giochi del ’68 rivoluzionò lo sport atterrando a 8,90 nel salto in lungo. Si trova a Eugene per assistere ai Mondiali dica. Che musica vorrebbe per la colonna sonora del suo salto epico? «Salsa. Lo sente il battito della rincorsa? Sì, salsa: l’abbandono del volo e il tempo frenetico dell’atterraggio con i piedi che scattano e non possono stare fermi una volta tornati in piedi». E ai Mondiali di Eugene che musica c’è? «Manca, è tutto spettacolare, eccitante, ma mostrare glisempre e solo concentrati su un unico obiettivo, come se non potessero ascoltarsi, svelarsi, mi sembra un limite. Nonostante siano forse più preparati, di certo più attrezzati rispetto ai miei tempi, fanno meno affidamento sul potere delle vibrazioni. Io metterei su proprio uno ...