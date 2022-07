ASSIST | CORSA ED ESPERIENZA DI BENEDETTI PER LA DIFESA

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del difensore Amedeo. Il calciatore, classe ‘91, arriva dal Cittadella a titolo definitivo. Ha firmato un contratto di due anni, con scadenza giugno 2024., nativo di Rovereto, è un difensore esterno sinistro tutta fascia, di, tecnica e abilità sui calci piazzati. Del Cittadella è stato un calciatore di riferimento: in 7 stagioni ha totalizzato 187 presenze, con 6 reti e 22(di cui 20 in B, 7 nell’annata 2018/19). Nel suo curriculum granata ci sono una vittoria del campionato di C (davanti al Pordenone) e 5 partecipazioni ai playoff di B (due finali). In carriera ha vestito le maglie anche di Reggina, Lumezzane, Pisa e Pro Patria. Powered by WPeMatico

