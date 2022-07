Allegri “Puntare allo scudetto un dovere” (Di venerdì 22 luglio 2022) LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – L’avventura americana della Juventus è ufficialmente iniziata. Nella notte italiana la formazione bianconera è atterrata a Las Vegas e ha conosciuto dal vivo l’Allegiant Stadium, dove giocano i Las Vegas Raiders e dove nella serata americana (le 5 del mattino di sabato in Italia) disputerà la sua prima amichevole precampionato, contro i Chivas di Guadalajara. Ci sono i nuovi acquisti Bremer, Gatti, Pogba e Di Maria, sono rimasti a Torino gli infortunati Arthur, De Sciglio, Chiesa e Kaio Jorge oltre a Rabiot per motivi personali e Ramsey, in uscita. “Domani è la prima partita, abbiamo lavorato bene per dieci giorni e sono curioso di vedere come ci comporteremo in campo – le parole dagli States di Massimiliano Allegri – Sarà un buon test, i nostri avversari sono di grande valore: sappiamo che il Chivas è una squadra molto organizzata ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 luglio 2022) LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – L’avventura americana della Juventus è ufficialmente iniziata. Nella notte italiana la formazione bianconera è atterrata a Las Vegas e ha conosciuto dal vivo l’Allegiant Stadium, dove giocano i Las Vegas Raiders e dove nella serata americana (le 5 del mattino di sabato in Italia) disputerà la sua prima amichevole precampionato, contro i Chivas di Guadalajara. Ci sono i nuovi acquisti Bremer, Gatti, Pogba e Di Maria, sono rimasti a Torino gli infortunati Arthur, De Sciglio, Chiesa e Kaio Jorge oltre a Rabiot per motivi personali e Ramsey, in uscita. “Domani è la prima partita, abbiamo lavorato bene per dieci giorni e sono curioso di vedere come ci comporteremo in campo – le parole dagli States di Massimiliano– Sarà un buon test, i nostri avversari sono di grande valore: sappiamo che il Chivas è una squadra molto organizzata ...

LaNotifica : Allegri “Puntare allo scudetto un dovere” - ZonaBianconeri : RT @NicoBuddyNaV87: Puntare alla champions league è il tuo dovere , non dico vincerla per forza ma almeno puntarci , se torni e punti al so… - messina_oggi : Allegri “Puntare allo scudetto un dovere”LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) - L'avventura americana della Juventus è uffic… - NicoBuddyNaV87 : Puntare alla champions league è il tuo dovere , non dico vincerla per forza ma almeno puntarci , se torni e punti a… - nestquotidiano : Allegri “Puntare allo scudetto un dovere” -