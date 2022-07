Volley, Fefé De Giorgi: “Nervosi, ma bravi a sistemare: messo un mattoncino, possiamo fare meglio” (Di giovedì 21 luglio 2022) L’Italia ha sconfitto l’Olanda nei quarti di finale della Nations League 2022 di Volley femminile. Gli azzurri si sono imposti per 3-1 (21-25; 25-22; 25-13; 25-22) alla Unipol Arena di Bologna, al termine di una partita molto altalenante e in rimonta. I Campioni d’Europa non sono stati impeccabili contro gli oranje e la prestazione agonistica non è stata delle migliori, ma tanto è bastato per qualificarsi alle semifinali e meritarsi di tornare in campo tra un paio di giorni per fronteggiare la vincente del confronto tra Francia e Giappone. Volley, un’Italia altalenante batte l’Olanda 3-1 e attende la Francia nella semifinale di Nations League Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Era importante vincere, credo che questa sia stata una partita importante per il nostro processo di ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) L’Italia ha sconfitto l’Olanda nei quarti di finale della Nations League 2022 difemminile. Gli azzurri si sono imposti per 3-1 (21-25; 25-22; 25-13; 25-22) alla Unipol Arena di Bologna, al termine di una partita molto altalenante e in rimonta. I Campioni d’Europa non sono stati impeccabili contro gli oranje e la prestazione agonistica non è stata delle migliori, ma tanto è bastato per qualificarsi alle semifinali e meritarsi di tornare in campo tra un paio di giorni per fronteggiare la vincente del confronto tra Francia e Giappone., un’Italia altalenante batte l’Olanda 3-1 e attende la Francia nella semifinale di Nations League Il CTDeha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Era importante vincere, credo che questa sia stata una partita importante per il nostro processo di ...

Nations League maschile 2022: l'Italia batte l'Olanda e va in semifinale I campioni d'Europa di Fefé De Giorgi alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno hanno battuto nei quarti di finale per 3 - 1 l' Olanda , eterna rivale del volley azzurro. 21 - 25 25 - 22 25 - 13 25 - ...