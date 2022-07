Ultime Notizie Roma del 21-07-2022 ore 17:10 (Di giovedì 21 luglio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dimissioni irrevocabili Mario Draghi è salito al collo in mattinata dopo uno scarno intervento alla Camera vado al Quirinale comunicare le mie determinazioni ha detto a Laura sereno e non senza nascondere una certa emozione raccolto da uno scrosciante applauso la cosa sembra ora segnata mattarela molto attento la prassi istituzionale in questione ha convocato i presidenti di camera e senato Fico e casellati per verificare che non ci siano soluzioni alternative alle elezioni anticipate ma sembrano veramente improbabili colpi di scena dell’ultimo minuto per il DDL concorrenza da provare nell’ambito delle riforme delle p.n.rr si procederà probabilmente scalciando la sei così da evitare implicazioni politiche Per il resto la strada e tracciata il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 luglio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dimissioni irrevocabili Mario Draghi è salito al collo in mattinata dopo uno scarno intervento alla Camera vado al Quirinale comunicare le mie determinazioni ha detto a Laura sereno e non senza nascondere una certa emozione raccolto da uno scrosciante applauso la cosa sembra ora segnata mattarela molto attento la prassi istituzionale in questione ha convocato i presidenti di camera e senato Fico e casellati per verificare che non ci siano soluzioni alternative alle elezioni anticipate ma sembrano veramente improbabili colpi di scena dell’ultimo minuto per il DDL concorrenza da provare nell’ambito delle riforme delle p.n.rr si procederà probabilmente scalciando la sei così da evitare implicazioni politiche Per il resto la strada e tracciata il ...

