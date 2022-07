Ucraina | ultime notizie Esplosioni a Mykolaiv Kiev | Mosca punta mettere l’arsenale nella centrale atomica

(Di giovedì 21 luglio 2022) Secondo l’agenziaEnergatom i russi vorrebbero «riparare» le loro armi a Zaporizhzhia. L’Ue conferma altri 500 milioni di aiuti militari a. In Portogallo oligarchi russi in fila per la cittadinanza. Intanto nel Donbass continuano i bombardamenti

Bombe su Kharkiv in "un'area densamente popolata", l'ha riferito il sindaco Igor Terekhov. Registrati 2 morti e 19 feriti, tra cui un bambino ...La guerra non guarda in faccia a nessuno. Tutti diventano uguali di fronte alle bombe, anche le donne, gli anziani e soprattutto i bambini.