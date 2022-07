Tra tatuaggi e operazioni diventa un "alieno", adesso non trova lavoro: "Le persone mi giudicano" (Di giovedì 21 luglio 2022) Ha stravolto il suo aspetto, togliendo parti ed aggiungendone altre, fino a diventare un "l'alieno nero" alla base del suo progetto. Ma adesso Anthony Loffredo, conosciuto su Instagram appunto come "black alien", ha... Leggi su europa.today (Di giovedì 21 luglio 2022) Ha stravolto il suo aspetto, togliendo parti ed aggiungendone altre, fino are un "l'nero" alla base del suo progetto. MaAnthony Loffredo, conosciuto su Instagram appunto come "black alien", ha...

EusapiaR : @ilgiannelli No, non è da me,nulla di tutto ciò, tatuaggi ho paura di infettarmi,( non mi piace sentire dolore) son… - infoitinterno : I fermati di Ponticelli traditi dai profili TikTok: nei video tatuaggi e sfottò tra i clan - andrebilotti : - “Te voglio vedè tra 10 anni co quei tatuaggi…” - “Ma chi cazzo te vole vedè tra 10 anni.” - ulousleepysloth : RT @i91drunklouis: ODDIO LOUIS IL NASINK ARRICCIATO GLI OCCHI SOCCHIUSI IL SORRISO LA LINGUA TRA I DENTI E IL LABBRO INFERIORE LE RUGHETTE… - _m_cate : RT @baldingreta: che brutti i tatuaggi tra le tette -