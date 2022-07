Stray, recensione: randagia è l’anima che anela al cielo (Di giovedì 21 luglio 2022) Stray è la nuova avventura sviluppata da Blue Twelve Studio e pubblicata da Annapurna Interactive (The Artful Escape, Neon White). In Stray, “Randagio”, impersoneremo un tenero, ma deciso, gatto, intento a tornare dai suoi compagni. Enigmi ambientali e sentimenti. Corse e misteri. Fusa e Distopia. Questo e molto altro sono gli elementi che compongono questo percorso di crescita personale. Stray, recensione: cosa è successo al mondo? Stray è fuori dal suo genere: saremo chiamati ad interpretare un gatto. Il gatto che interpreteremo è un micio tranquillo, amabile con i suoi simili, che, girovagando per un mondo abbandonato alla natura, cadrà nel punto più basso della struttura mondo di cui fa parte: i Bassifondi.Ripresi dalla caduta, ancora zoppicanti, ci inoltreremo in quelle che sono le trame del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 luglio 2022)è la nuova avventura sviluppata da Blue Twelve Studio e pubblicata da Annapurna Interactive (The Artful Escape, Neon White). In, “Randagio”, impersoneremo un tenero, ma deciso, gatto, intento a tornare dai suoi compagni. Enigmi ambientali e sentimenti. Corse e misteri. Fusa e Distopia. Questo e molto altro sono gli elementi che compongono questo percorso di crescita personale.: cosa è successo al mondo?è fuori dal suo genere: saremo chiamati ad interpretare un gatto. Il gatto che interpreteremo è un micio tranquillo, amabile con i suoi simili, che, girovagando per un mondo abbandonato alla natura, cadrà nel punto più basso della struttura mondo di cui fa parte: i Bassifondi.Ripresi dalla caduta, ancora zoppicanti, ci inoltreremo in quelle che sono le trame del ...

