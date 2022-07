Seth Rollins gela i fan: “La reunion dello Shield? Ecco perché credo non avverrà mai” (Di giovedì 21 luglio 2022) Nel corso di una recente intervista rilasciata a Digital Spy alla giornalista Stephanie Chase, la superstar della WWE Seth Rollins ha parlato dello Shield e di una sua possibile introduzione nella WWE Hall of Fame. Il wrestler ha ammesso questa possibilità ma ha anche gelato i fan spiegando che a suo modo di vedere non li vedremo mai più sul ring insieme. Lo Shield non tornerà mai più insieme Seth Rollins ha spiegato il motivo per il quale non crede che il trio si riunirà mai più. Secondo Rollins ormai i tre sono diventati dei wrestler di alto livello ed una reunion li costringerebbe a ridimensionarsi: “Posso dirlo, e forse questo potrebbe ritorcersi contro di me ad un certo punto, ma non ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 21 luglio 2022) Nel corso di una recente intervista rilasciata a Digital Spy alla giornalista Stephanie Chase, la superstar della WWEha parlatoe di una sua possibile introduzione nella WWE Hall of Fame. Il wrestler ha ammesso questa possibilità ma ha ancheto i fan spiegando che a suo modo di vedere non li vedremo mai più sul ring insieme. Lonon tornerà mai più insiemeha spiegato il motivo per il quale non crede che il trio si riunirà mai più. Secondoormai i tre sono diventati dei wrestler di alto livello ed unali costringerebbe a ridimensionarsi: “Posso dirlo, e forse questo potrebbe ritorcersi contro di me ad un certo punto, ma non ...

