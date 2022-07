Roma | farmacista 79enne molesta commessa 18enne | ‘Vieni qui che ti dò due bacini’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 luglio 2022). Le aveva offerto un lavoro all’interno della propria farmacia — doveva promuovere creme e cosmetici — ma il suo reale obiettivo era un altro. Il titolare dell’esercizio infatti non aspettava altro che il compimento della maggiore età da parte della giovane così da poterlare. Poi dalle parole — l’uomo aveva più volte manifestato i propri intenti, ‘Beato chi farà l’amore con te’, ripeteva alla 17enne — si è passati ai fatti e pochi giorni dopo il suo diciottesimo compleanno la ragazza è stata vittima di una molestia in piena regola. Leggi anche:, molestie sul bus a due ragazzine di 12 e 13 anni: condannato per violenza sessualegiovanepochi giorni dopo il suo 18esimo compleanno Siamo in una farmacia del quartiere capitolino di ...