Putin è malato? Per la Cia no: 'E' anche troppo sano' (Di giovedì 21 luglio 2022) Putin è malato? Secondo la Cia no. Ne he ha parlato il direttore Bill Burns, che ha negato le voci riguardanti un possibile malessere del capo del Cremlino. 'Ci sono molte voci sulla salute del ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 luglio 2022)? Secondo la Cia no. Ne he ha parlato il direttore Bill Burns, che ha negato le voci riguardanti un possibile malessere del capo del Cremlino. 'Ci sono molte voci sulla salute del ...

LanaSgorshkova : @Amarizona17 ??????come ??tempo fa era sanissimo ,unico malato grave era Putin ..???? - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il capo della CIA, William Burns, dice che non ci sono prove per ritenere che Putin sia malato, come sostengono da tempo fonti… - EnricoFaraboll1 : Prima lo danno per malato...Adesso la CIA scrive ' Il direttore della CIA Burns ha elogiato la salute di Putin: “t… - FonteUfficiale : ?? ULTIM'ORA Secondo il capo della CIA, William Burns, non ci sono prove per ritenere che Putin sia malato, come i m… - speedy84360764 : RT @Libero_official: #Putin attende impaziente #Erdogan. Ripreso dalle telecamere, 'movimenti inconsulti della faccia'. Malato o arrabbiato… -