Pagano Forza Italia | “Impossibile governare con il M5s | tornare subito al voto è stata la scelta migliore”

ROMA – "Grazie al Presidente Berlusconi e al suo alto senso dello Stato, davanti alle drammatiche emergenze che il nostro Paese ha dovuto fronteggiare in questi mesi, Forza Italia ha sempre sostenuto lealmente e con profonda convinzione il Governo Draghi. Purtroppo la scorsa settimana, l'inettitudine politica e la irresponsabilità del M5S ha innescato l'ennesima crisi di governo. Abbiamo quindi chiesto a Draghi di andare avanti, ma senza il M5S con il quale è evidentemente Impossibile continuare a governare". Lo afferma il senatore di Forza Italia Nazario Pagano (foto). "Ieri pomeriggio, nell'Aula del Senato, non abbiamo avuto alcuna risposta in tal senso; al contrario, il Presidente Draghi ha messo in discussione alcuni punti identitari e imprescindibili per l'intero ...

