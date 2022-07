Mattarella scioglie le Camere dopo le dimissioni di Draghi. Ecco la data del voto (Di giovedì 21 luglio 2022) La crisi di governo procede con i suoi passaggi istituzionali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e, successivamente, il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico. Poco dopo le 17.30 è invece giunto al Colle Mario Draghi: il premier ha lasciato Palazzo Chigi per controfirmare, come prevede la prassi costituzionale, il decreto di scioglimento delle Camere firmato dal Capo dello Stato. Nel frattempo Dire riferisce che le elezioni politiche si terranno il 25 settembre. La data, dopo lo scioglimento odierno delle Camere, sarà ufficializzata dal Consiglio dei ministri convocato. In merito all'opzione emersa dagli organi di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) La crisi di governo procede con i suoi passaggi istituzionali. Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e, successivamente, il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico. Pocole 17.30 è invece giunto al Colle Mario: il premier ha lasciato Palazzo Chigi per controfirmare, come prevede la prassi costituzionale, il decreto di scioglimento dellefirmato dal Capo dello Stato. Nel frattempo Dire riferisce che le elezioni politiche si terranno il 25 settembre. Lalo scioglimento odierno delle, sarà ufficializzata dal Consiglio dei ministri convocato. In merito all'opzione emersa dagli organi di ...

