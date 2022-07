sebmes : Draghi non è stato sfiduciato. Se Mattarella respinge nuovamente le dimissioni il governo resta in carica con gli a… - gparagone : Altri Stati, le banche d’affari ed i fondi di investimento che dicono: “resta”. SE #Draghi resta, ALLORA vuol dire… - SorryNs : RT @gparagone: Altri Stati, le banche d’affari ed i fondi di investimento che dicono: “resta”. SE #Draghi resta, ALLORA vuol dire che evid… - DeodatoRibeira : RT @gparagone: Altri Stati, le banche d’affari ed i fondi di investimento che dicono: “resta”. SE #Draghi resta, ALLORA vuol dire che evid… - stenric56 : RT @gparagone: Altri Stati, le banche d’affari ed i fondi di investimento che dicono: “resta”. SE #Draghi resta, ALLORA vuol dire che evid… -

ilGiornale.it

...lo sforzo titanico di uno statista come Mario Draghi e l'intelligenza politica di Sergio... Lui, Draghi, il migliore cheil migliore, sgambettato dal M5s non ci si ricorda nemmeno più ......e a voltare le spalle all'ex presidente della Banca Centrale Europea non è solo quel chedei ...nel corso della giornata al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio. Inutili ... Mattarella resta senza alternative dopo il flop delle consultazioni con tutti i leader La lunghissima giornata del Senato si è conclusa con il voto di fiducia a cui non hanno partecipato Lega e Forza Italia, mentre il Movimento 5 Stelle si è astenuto ...Non resta che il voto. Né «la richiesta degli italiani» né «la responsabilità» a cui Mario Draghi ha provato a inchiodare i partiti sono stati ...