L’unione civile della carabiniera con la sua compagna: è la prima cerimonia in uniforme con picchetto d’onore (Di giovedì 21 luglio 2022) Le protagoniste del video sono Elena Mangialardo e Claudia De Dilectis. Si sono unite civilmente lo scorso 18 luglio a Cefalù, dove si sono conosciute e innamorate otto anni fa. Elena Mangialardo, 33 anni, è vicebrigadiera in servizio a Roma e si è unita con la sua compagna in alta uniforme seguendo tutto il cerimoniale dell’Arma. Per loro picchetto d’onore con tanto di colpo di sciabola. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Le protagoniste del video sono Elena Mangialardo e Claudia De Dilectis. Si sono unite civilmente lo scorso 18 luglio a Cefalù, dove si sono conosciute e innamorate otto anni fa. Elena Mangialardo, 33 anni, è vicebrigadiera in servizio a Roma e si è unita con la suain altaseguendo tutto ille dell’Arma. Per lorocon tanto di colpo di sciabola. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

GiuseppeNanni57 : RT @AlbertoLetizia2: Elena, vicebrigadiere dei carabinieri (e già questo farà saltare le coronarie ai bigotti), celebra in alta uniforme l'… - ilfattovideo : L’unione civile della carabiniera con la sua compagna: è la prima cerimonia in uniforme con picchetto d’onore - AlfonsoFofo60 : RT @AlbertoLetizia2: Elena, vicebrigadiere dei carabinieri (e già questo farà saltare le coronarie ai bigotti), celebra in alta uniforme l'… - silviascafidi : RT @AlbertoLetizia2: Elena, vicebrigadiere dei carabinieri (e già questo farà saltare le coronarie ai bigotti), celebra in alta uniforme l'… - _Melamore_ : RT @AlbertoLetizia2: Elena, vicebrigadiere dei carabinieri (e già questo farà saltare le coronarie ai bigotti), celebra in alta uniforme l'… -