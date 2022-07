LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia vuole cambiare marcia con le prove a squadre di spada donne e sciabola uomini (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta di questa nuova giornata dei Mondiali di Scherma 2022. Ad Il Cairo (Egitto) sarà un giovedì interamente dedicato alle prove a squadre, con la prosecuzione dei tornei di spada femminile e di sciabola maschile, dove l’Italia ha portato entrambe le compagini ai quarti di finale. Si parte alle 8.30 con i primi turni della spada maschile. l’Italia, testa di serie numero 5, esordirà DIRETTAmente nel secondo turno dove attende una Azerbaijan e Kyrgyzistan. Agli ottavi eventualmente gli azzurri incroceranno le lame con Kazakistan o Svezia. Anche ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellascritta di questa nuova giornata deidi. Ad Il Cairo (Egitto) sarà un giovedì interamente dedicato alle, con la prosecuzione dei tornei difemminile e dimaschile, doveha portato entrambe le compagini ai quarti di finale. Si parte alle 8.30 con i primi turni dellamaschile., testa di serie numero 5, esordiràmente nel secondo turno dove attende una Azerbaijan e Kyrgyzistan. Agli ottavi eventualmente gli azzurri incroceranno le lame con Kazakistan o Svezia. Anche ...

