Lazio | Cataldi | «E’ il momento giusto per essere un riferimento»

(Di giovedì 21 luglio 2022) Daniloha parlato ai microfoni diStyle Summer: le dichiarazioni del centrocampista biancoceleste Danilosi è raccontato ai microfoni diStyle Summer. Le parole dal ritiro biancoceleste da parte del centrocampista. TITOLARE E PUNTO DI– «E tutto relativo, per metitolare non vuol dire giocare tutte le partite maun calciatore importante che può dare una mano dentro e fuori dal campo. Personalmente sento di avere l’età giusta per diventare una persona importante, un, all’interno dello spogliatoio». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lazio, Cataldi: "Ho l'età giusta per diventare un riferimento" Danilo Cataldi ha parlato del suo ruolo all'interno della Lazio, il centrocampista classe 1994 è ormai un veterano del club ...