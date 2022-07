Lazio, 4-0 al Primorje: in gol anche Cancellieri (Di giovedì 21 luglio 2022) La Lazio vince ancora nel suo precampionato di Auronzo di Cadore. A farne le spese stavolta è il Primorje, selezione che milita in seconda divisione slovena, battuta 4-0. La prima occasione nasce da calcio d’angolo: Milinkovic-Savic svetta in area, il suo colpo di testa non trova di poco lo specchio. Al 13? il serbo è ancora pericoloso: il Sergente calcia con potenza, ma il tiro è largo. Il terzo tentativo però è quello buono: Milinkovic-Savic raccoglie un pallone vagante in area e lo spedisce in rete. Al 21? il raddoppio e la firma è di Pedro. Lo spagnolo si conferma in buona condizione: salta metà difesa avversaria, anche il portiere, e deposita in porta. Nella ripresa la musica non cambia. Dentro Cancellieri che dopo pochi minuti colpisce una traversa al termine di una grande giocata individuale. C’è spazio per ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Lavince ancora nel suo precampionato di Auronzo di Cadore. A farne le spese stavolta è il, selezione che milita in seconda divisione slovena, battuta 4-0. La prima occasione nasce da calcio d’angolo: Milinkovic-Savic svetta in area, il suo colpo di testa non trova di poco lo specchio. Al 13? il serbo è ancora pericoloso: il Sergente calcia con potenza, ma il tiro è largo. Il terzo tentativo però è quello buono: Milinkovic-Savic raccoglie un pallone vagante in area e lo spedisce in rete. Al 21? il raddoppio e la firma è di Pedro. Lo spagnolo si conferma in buona condizione: salta metà difesa avversaria,il portiere, e deposita in porta. Nella ripresa la musica non cambia. Dentroche dopo pochi minuti colpisce una traversa al termine di una grande giocata individuale. C’è spazio per ...

