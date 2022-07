In classe con mascherine e distanziamento per il terzo anno? L’appello di Rete Scuola in presenza (Di giovedì 21 luglio 2022) di Sara Gandini e la Rete nazionale Scuola in presenza* Come genitori, educatori e cittadini attendiamo le linee guida per l’anno scolastico 2022-2023 con un misto di fiducia e preoccupazione. La prima, deriva dalla consapevolezza che gli errori commessi in passato sulla gestione del delicato rapporto tra emergenza sanitaria ed emergenza didattico-educativa dovrebbero essere ormai evidenti alla stragrande maggioranza dei decisori politici. Tali errori hanno causato danni molto gravi al benessere di bambini e ragazzi, ben al di là dei risultati ottenuti sul piano del contenimento dei danni provocati dal virus. Non possiamo e non vogliamo pensare che essi vengano ripetuti in futuro. La preoccupazione, invece, nasce da alcune dichiarazioni che apprendiamo dagli organi di stampa. Dichiarazioni che, ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) di Sara Gandini e lanazionalein* Come genitori, educatori e cittadini attendiamo le linee guida per l’scolastico 2022-2023 con un misto di fiducia e preoccupazione. La prima, deriva dalla consapevolezza che gli errori commessi in passato sulla gestione del delicato rapporto tra emergenza sanitaria ed emergenza didattico-educativa dovrebbero essere ormai evidenti alla stragrande maggioranza dei decisori politici. Tali errori hcausato danni molto gravi al benessere di bambini e ragazzi, ben al di là dei risultati ottenuti sul piano del contenimento dei danni provocati dal virus. Non possiamo e non vogliamo pensare che essi vengano ripetuti in futuro. La preoccupazione, invece, nasce da alcune dichiarazioni che apprendiamo dagli organi di stampa. Dichiarazioni che, ancora ...

Eurosport_IT : ???? BRAVA ELENAAAAA!! ???? Con una classe incredibile Elena Vallortigara conquista la prima medaglia azzurra ai mon… - brandobenifei : Uno spettacolo indecente. Una classe dirigente imbarazzante, con poche eccezioni. Oggi c’è veramente di che vergognarsi. #crisidigoverno - meb : @La_manina__ Questo bambino era con la sua famiglia. Non era stato accompagnato con la classe a un evento di campag… - danieledv79 : RT @SilviaFregolent: Con la fine del Governo #Draghi il Piemonte rischia di perdere ingenti finanziamenti sulle infrastrutture e per lo svi… - SilviaFregolent : Con la fine del Governo #Draghi il Piemonte rischia di perdere ingenti finanziamenti sulle infrastrutture e per lo… -