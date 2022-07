Handanovic: «Skriniar è fondamentale che resti all’Inter, non possiamo perdere altri pezzi» (Di giovedì 21 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista il portiere dell’Inter, Samir Handanovic. Parla del ritorno di Lukaku in nerazzurro. «Non sono sorpreso, perché ho visto come stava al Chelsea, ho ascoltato la sua famosa intervista, si sentiva malinconia e nostalgia. Devi sempre sapere in che spogliatoio vai e Rom sapeva che il nostro è sano, allegro, positivo. Nella vita spesso all’inizio si sceglie per motivazioni economiche, ma poi subentra sempre il benessere: se stai bene da una parte, è normale tu voglia tornarci». Continua: «È come se non fosse mai andato via, è la stessa persona di prima, poi sul giocatore parlerà il campo». Inzaghi ha dichiarato che il titolare sarà lui e anche Onana, al suo arrivo ha detto che rispetterà le gerarchie e tiferà per Handanovic dalla panchina. «Sono frasi importanti perché danno serenità all’ambiente, ma sappiamo tutti che ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista il portiere dell’Inter, Samir. Parla del ritorno di Lukaku in nerazzurro. «Non sono sorpreso, perché ho visto come stava al Chelsea, ho ascoltato la sua famosa intervista, si sentiva malinconia e nostalgia. Devi sempre sapere in che spogliatoio vai e Rom sapeva che il nostro è sano, allegro, positivo. Nella vita spesso all’inizio si sceglie per motivazioni economiche, ma poi subentra sempre il benessere: se stai bene da una parte, è normale tu voglia tornarci». Continua: «È come se non fosse mai andato via, è la stessa persona di prima, poi sul giocatore parlerà il campo». Inzaghi ha dichiarato che il titolare sarà lui e anche Onana, al suo arrivo ha detto che rispetterà le gerarchie e tiferà perdalla panchina. «Sono frasi importanti perché danno serenità all’ambiente, ma sappiamo tutti che ...

SoloInter980 : Comunque, non vendendo #Skriniar, faremo un grande upgrade rispetto la passata stagione. Da non sottovalutare Gosen… - ferrantelli94 : RT @90ordnasselA: “Quanto è importante che Skriniar si allarghi davanti a lei anche il prossimo anno...?” “Molto importante, per me è fond… - AlfonsoTax2 : RT @marifcinter: #Handanovic: “#Skriniar è molto importante, per me è fondamentale che lui rimanga con noi. Non possiamo perdere altri pezz… - _SiGonfiaLaRete : #Handanovic lancia un messaggio alla società: '#Skriniar deve restare, vi spiego...' - grafuio : RT @InterHubOff: ??Handanovic alla @Gazzetta_it: “Skriniar? È molto importante, per me è fondamentale che lui rimanga con noi. Non possiamo… -