Governo: Letta, 'voto presto, forse anche a settembre' (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo poco tempo perché le elezioni saranno molto rapide, forse anche a settembre. Noi saremo dalla parte giusta degli elettori italiani". Così Enrico Letta ai gruppi parlamentari del Pd.

