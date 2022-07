Giù il primo buco nero ad Avellino, addio al Frap’S: tra ricordi e aneddoti (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Svolta servita per i buchi neri post-sisma ad Avellino. Nella mattinata è partita la demolizione dello storico palazzo che ospitava il bar Frap’S in Via Corso Vittorio Emanuele. Nei prossimi mesi sorgerà palazzo Marinelli. Struttura che sarà di proprietà dell’omonima famiglia che ha acquisito le quote dai venti proprietari condomini e ottenuto il via libera per la realizzazione della nuova opera edile. Palazzo moderno e soprattutto abitativa che vedrà due piani interrati dedicati ai parcheggi. “E’ un progetto che nasce con un chiaro obiettivo – spiega, Carmine Marinelli – Stiamo cercando di creare le condizioni architettoniche per renderlo quanto più piacevole possibile al contesto cittadino”. “La nostra opera è cominciata con Palazzo Trevisani, oggi continua con il Frap’S – ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Svolta servita per i buchi neri post-sisma ad. Nella mattinata è partita la demolizione dello storico palazzo che ospitava il barin Via Corso Vittorio Emanuele. Nei prossimi mesi sorgerà palazzo Marinelli. Struttura che sarà di proprietà dell’omonima famiglia che ha acquisito le quote dai venti proprietari condomini e ottenuto il via libera per la realizzazione della nuova opera edile. Palazzo moderno e soprattutto abitativa che vedrà due piani interrati dedicati ai parcheggi. “E’ un progetto che nasce con un chiaro obiettivo – spiega, Carmine Marinelli – Stiamo cercando di creare le condizioni architettoniche per renderlo quanto più piacevole possibile al contesto cittadino”. “La nostra opera è cominciata con Palazzo Trevisani, oggi continua con il– ...

