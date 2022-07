Elezioni 2022 | Sgarbi | “Draghi rimpianto | sinistra farà campagna su questo”

(Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “In realtà, la maggioranza c’era. Bastava chetenesse conto che la maggioranza dei Cinque Stelle coincideva con Di Maio, che aveva settanta, ottanta deputati ovvero il massimo a cui i 5 Stelle potessero ambire, e gli altri andavano alla deriva, ed era fatta. C’è un singolare sadismo in queste dimissioni, come seavesse voluto un pretesto per andarsene. Che corrisponde esattamente a quello che ha fatto”. A fare l’analisi dell’attuale situazione politica italiana all’Adnkronos è Vittorio, che commenta così le dimissioni di Marioe l’apertura della crisi di governo che porterà allepolitiche il 25 settembre. “Andandosene adesso,determinerà unnell’opinione pubblica -è l’opinione di ...

fattoquotidiano : Quando saranno le elezioni? Date possibili 25 settembre o 2 ottobre. Nuovo governo forse a novembre. Ecco cosa prev… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - ilpost : Mattarella riceverà la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati alle 16.30 e il presidente della Ca… - mgulivo7 : Elezioni il 25 settembre 2022: ecco cosa è stato deciso e come si voterà - la Repubblica - Agricolturabio1 : RT @herisson13: Segnatevi sta data: 26 settembre 2022. Grande manifestazione nazionale del CDX + DX + XDX . ' I poteri forti e extra-large… -

L'intervista è stata registrata giovedì 21 luglioalle ore 11:46. Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Camera, Costituzione, Crisi, Draghi,, Governo, Partiti, ...Leper il rinnovo del Parlamento si terranno il prossimo 25 settembre. Lo ha confermato Mario Draghi, secondo quanto si apprende, nel corso del Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi. '...Il centrodestra è pronto a presentarsi unito alle elezioni del 25 settembre "Assolutamente sì, non c'è tempo da perdere e i problemi delle famiglie, sono bollette, mutui e riforme non fatte per i no ...Il ministro dei Beni culturali: «Incosciente chi ha buttato tutto a mare per un calcolo elettorale. Ma il Paese non dimenticherà chi sono i responsabili» ...