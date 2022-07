È morto An An, il "nonno" di tutti i panda (Di giovedì 21 luglio 2022) Lutto all'Ocean Park di Hong Kong: è morto all'età di 35 anni (che equivalgono ai nostri 105 anni) il panda An An, il più longevo a vivere in cattività, che da 23 anni era ospite del bioparco. L'animale... Leggi su europa.today (Di giovedì 21 luglio 2022) Lutto all'Ocean Park di Hong Kong: èall'età di 35 anni (che equivalgono ai nostri 105 anni) ilAn An, il più longevo a vivere in cattività, che da 23 anni era ospite del bioparco. L'animale...

disinformatico : Ci vollero diecimila morti e centomila malati per decidersi a fare l'ovvio. Che non si faceva perché 'tanto va ben… - CharlesKenji711 : Parte 3: dico solo HANNO MANDATO UN LINK ZOOM PER BRINDARE INSIEME E FARE GLI INVITI perché uno ha detto che è mort… - ParliamoDiNews : È morto An An, il `nonno` di tutti i panda #panda #21luglio - LazialeOrietta : @CapitanArkham @IomechiamoRoma1 'Laziale, non fascista' ahahahahahahhahaahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahah… - NoaLanghiano : @jackpoolista Al funerale in se non riuscirei però nei giorni, settimane, mesi e anni dopo ripensando a momenti con… -