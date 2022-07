Draghi oggi alla Camera: «Grazie, vado da Mattarella». Standing ovation in Aula. E lui: «Anche i banchieri centrali usano il cuore» (Di giovedì 21 luglio 2022) Il premier Mario Draghi oggi ha annunciato alla Camera le sue dimissioni ed è salito al Colle per presentarle al presidente Sergio Mattarella. «Innanzitutto Grazie,... Leggi su ilmattino (Di giovedì 21 luglio 2022) Il premier Marioha annunciatole sue dimissioni ed è salito al Colle per presentarle al presidente Sergio. «Innanzitutto,...

matteorenzi : Come ho detto al Senato da domani nulla sarà più come prima. Ma oggi c’è da dire solo grazie a Mario Draghi. Orgogl… - matteorenzi : Ho ascoltato Draghi, voteremo convinti Sì alla fiducia, oggi intervengo in Aula alle 17. Intanto qui il mio pensier… - MatteoRichetti : Oggi si consuma la vendetta di sovranisti e populisti verso un Presidente europeista, liberale, democratico e corag… - LuiNardi : RT @Qua_Agatha: Oggi piangono per la #crisidigoverno e #Draghi, un anno fa ridevano e si esaltavano per il #greenpass obbligatorio e ne scr… - edistintivo : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Falliscono tutti i piani di Letta. Poteva scegliere tra unità nazionale e campo largo: ha perso e… -