Don' t Worry Darling | Florence Pugh e Harry Styles nel nuovo trailer

Florence Pugh e Harry Styles sono i protagonisti di Don't Worry Darling, film in arrivo il 22 settembre di cui è stato condiviso il nuovo trailer. Il film Don't Worry Darling, diretto da Olivia Wilde e con star Florence Pugh e Harry Styles, ha un nuovo trailer in attesa della première mondiale che si terrà alla Mostra del Cinema di Venezia e della distribuzione nelle sale che avverrà in Italia il 22 settembre grazie a Warner Bros. Nel video si vede la vita di una giovane moglie che si ritrova alle prese con la nuova comunità dove si è trasferita con il marito. La situazione prende quindi una bizzarra svolta quasi da ...

