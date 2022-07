Circa 1.000 persone sono state evacuate a causa dell’incendio in corso vicino a Massarosa, in provincia di Lucca (Di giovedì 21 luglio 2022) Giovedì la regione Toscana ha fatto sapere che in provincia di Lucca sono state evacuate Circa 1.000 persone a causa dell’incendio in corso vicino al comune di Massarosa. L’incendio, iniziato due giorni fa, ha bruciato Circa otto chilometri quadrati di Leggi su ilpost (Di giovedì 21 luglio 2022) Giovedì la regione Toscana ha fatto sapere che indi Lucca1.000inal comune di. L’incendio, iniziato due giorni fa, ha bruciatootto chilometri quadrati di

galeazzobignami : Tra i firmatari delle suppliche a Draghi c’è il presidente esecutivo di Hera Tommasi di Vignano. Questo signore gu… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Federazione Russa ha rapito e portato fuori dall'Ucraina circa 200.000 bambini. È l'allarme lanciato d… - yuna_hikari : RT @ilpost: Circa 1.000 persone sono state evacuate a causa dell’incendio in corso vicino a Massarosa, in provincia di Lucca - qn_lanazione : Quarto giorno, alcuni fronti del rogo si sarebbero attestati. Ma il vento fa paura. Ritrovati cinque inneschi: la p… - ValentinaFascia : RT @ilpost: Circa 1.000 persone sono state evacuate a causa dell’incendio in corso vicino a Massarosa, in provincia di Lucca -